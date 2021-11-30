Карантин по АЧС отменили на предприятии в Псковской области

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) отменили на предприятии в Островском районе Псковской области. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

Ограничительные мероприятия были введены в сентябре 2021 года. Карантин действовал на территориях предприятия в деревне Малая Губа. В связи с ликвидацией очага принято решение об отмене карантина, пишет Псковская лента новостей. Однако в зоне наблюдения и угрожаемой зоне продолжится ряд ограничительных мероприятий.

В течение 180 дней не допускается вывоз продуктов убоя свиней, которые не прошли термическую обработку при температуре свыше 70 градусов для обеззараживания. Также запрещена реализация свиней.

12 ноября сообщалось о планах по открытию в Псковской области новой ветеринарной лаборатории. Регион закупил специализированное оборудование, в том числе инсинератор, газовый хроматограф и гематологический анализатор.