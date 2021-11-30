В СФ ответили на заявление «Нафтогаза» о нежелании РФ продлевать транзит газа

Главе украинского «Нафтогаза» Юрию Витренко лучше отвечать не за «Газпром», а за собственную компанию и положение дел в газотранспортной системе страны. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, комментируя слова Витренко о нежелании России продлевать договор с Украиной на транзит газа.

«У нас действующий контракт до 2024 года, и «Газпром» говорил о продлении этого контракта. Тут нужно понимать, что глава «Нафтогаза» не отвечает и не может отвечать за позицию «Газпрома». Ему лучше отвечать за собственную компанию и положение дел в газотранспортной системе Украины. Там такое состояние труб, что если увеличить прокачку, то все это может лопнуть со всеми вытекающими последствиями. Вот чем надо заниматься украинской стороне», — подчеркнул он.

Сенатор также отметил, что вопросы поставок газа — это не про политику, а про экономику, добавив, что Россия не только выполняет свои обязательства, но также дополнительно увеличивала поставки в непростое для Европы время.

«Никаких претензий к России быть не может. Может, глава «Нафтогаза» выражает какое-то свое личное мнение, но ему, на мой взгляд, надо заботиться о состоянии газотранспортной сети в стране», — заключил Долгов.

Витренко в интервью Reuters, которое вышло накануне, заявил, что Российская Федерация якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Он посетовал, что нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

Он в очередной раз напомнил, что сохранение транзита газа из России в Европу остается важной частью экономики Украины.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» подчеркнул, что говорить о продлении контакта преждевременно. Парламентарий призвал украинскую сторону посмотреть на календарь и отметил, что там сейчас только 2021 год. До окончания действующего транзитного контракта еще больше трех лет, а в случае с Украиной сложно говорить о перспективах, так как в стране в 2024 году пройдут президентские выборы и неизвестно, какой будет ее политический вектор.

11 ноября Витренко отметил, что газотранспортная система Украины «значительно удобнее» российского трубопровода «Северный поток – 2», поскольку у нее есть резерв труб. По его словам, оператор регулярно следит за состоянием ГТС.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что дополнительно увеличивать транзит через газотранспортную систему Украины опасно, поскольку труба может «лопнуть». Он уточнил, что на Украине десятилетиями не ремонтировалась ГТС.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.