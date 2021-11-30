Жителей Тверской области предупредили о сильной гололедице

Синоптики предупредили жителей Тверской области об ухудшении погодных условий. В регионе ожидается сильная гололедица.

По данным Тверского гидрометцентра, до конца суток 30 ноября ожидается дождь со снегом. При этом температура воздуха составит –2…–6 градусов. Из-за этого на дорогах и тротуарах образуется корка льда, сообщают «Тверские ведомости». Ветер усилится до 17 м/с.

1 декабря ожидается похолодание до –10 градусов. До конца недели синоптики прогнозируют морозы до –20 градусов.

В Ялте 29 ноября по меньшей мере четыре человека пострадали из-за ураганного ветра 29 ноября. Три человека получили травмы при падении деревьев, еще один мужчина пострадал при падении сорванной ветром антенны.