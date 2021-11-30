Два подростка пострадали при наезде иномарки в Калуге

В Калуге проводится проверка по факту ДТП с двумя пострадавшими подростками. Несовершеннолетних сбил автомобиль.

Инцидент произошел 30 ноября утром на пересечении улиц Фомушина и 65 лет Победы. По данным МЧС, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на двух подростков, которые переходили дорогу. Мальчик 2014 года рождения получил тупую травму грудной клетки. У его брата 2009 года рождения диагностировали ушиб ноги. Оба мальчика госпитализированы в областную больницу, пишет газета «Весть».

Для ликвидации последствий ДТП задействовали девять человек и три единицы техники.

В Башкортостане суда ожидает житель Белокатайского района, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сбил двух подростков. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на детей 13 и 14 лет на обочине. Несовершеннолетним причинен тяжкий вред здоровью.