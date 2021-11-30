Пресс-секретарь Песков исключил введение штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19

В Кремле не рассматривают введение крупных штрафов за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом 30 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее во вторник сообщалось, что в Австрии введут штрафы для всех, кто откажется прививаться от COVID-19. Штраф за отказ от вакцинации будет составлять €3600, а отказ от его выплаты будет грозить лишением свободы на четыре месяца. Исключение будут составлять граждане, для жизни и здоровья которых существует риск из-за прививки.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал Песков, комментируя решение австрийских властей.

Ранее, 29 ноября, президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией, а также контролировать темпы вакцинации. 24 ноября глава государства обратился к россиянам с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. Он также подчеркнул, что решение о прохождении процедуры должно быть добровольным.

26 ноября оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8%. Вакцинацию полного цикла в стране прошли 60,7 млн человек.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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