Западный обход Орла могут построить к 2025 году

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о планах по строительству западного обхода Орла. Стоимость проекта оценивается в 14 млрд рублей.

По словам главы региона, с правительством РФ достигнута договоренность о включении западного обхода в федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 и 2023 годы. Клычков отметил, что к 2025 году будет завершено строительство нескольких путепроводов, мостов и развязок. Об этом пишет ИА «Абирег». Стоимость подготовки проекта оценивают в 62 млн рублей.

Протяженность западного обхода составит порядка 14 км. За счет новой дороги из городской черты удастся перенаправить около 10 тыс. машин.

Первое соглашение о строительстве обхода города было подписано в 2018 году, однако позже инвестор отказался от реализации проекта.