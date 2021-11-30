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Пушков прокомментировал спор Набиуллиной и Дерипаски

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал спор главы Центробанка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной и бизнесмена Олега Дерипаски о важности кредитов. Свое мнение по этому поводу Пушков 30 ноября высказал в Telegram.

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«Бизнес сам не вкладывает в инвестиции заработанную прибыль... Может быть, проблема в других вещах, а не в кредитах?» — вопрошает Набиуллина. Осталось получить ответ на вопрос, в каких именно проблемах дело, а то дискуссия носит уклончивый характер. Пока же слышится прозрачный намек на нежелание бизнеса вкладываться в российскую экономику», — написал Пушков, приводя слова главы ЦБ РФ.

Спор между Дерипаской и Набиуллиной произошел во вторник в ходе форума «Россия зовет». Бизнесмен отметил важность обеспечения спроса, а также заявил, что при существующих ставках рост предложения невозможен.

Набиуллина согласилась, что финансовая политика должна быть направлена и на рост предложения, но инструментарий денежно-кредитной политики влияет на спрос.

В ответ Дерипаска предложил стимулировать предложение в российской экономике с помощью более дешевых кредитов, в ответ глава регулятора напомнила, что основной источник инвестиций во всем мире — это акционерный капитал. Дерипаска предложил провести эксперимент в регионах Сибири и Дальнего Востока, предоставив в них более мягкие условия по кредитам.

5 июня Дерипаска перечислил условия, при которых внутренний валовой продукт (ВВП) страны может вырасти в два с половиной раза за десять лет.

По мнению Дерипаски, в первую очередь нужно увеличить рынок облигаций с 30 трлн до 70 трлн рублей. Долговой рынок бизнесмен назвал «шагом к свободе предпринимателей», но указал, что необходима поддержка со стороны Центробанка.

После этого, полагает Дерипаска, следует говорить о рынке капитала. По словам предпринимателя, многие, включая Корею, Китай и Ближний Восток, уже прошли этот путь, «и мы в состоянии пройти», несмотря на санкции, которые «на нас давят», подчеркнул миллиардер. Далее необходимо навести порядок в транспортной и таможенной сферах, уверен он.

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