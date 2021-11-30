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Ростехнадзор потребовал временно закрыть завод имени Свердлова после пожара

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Волжско-Окское управление Ростехнадзора требует временно закрыть завод имени Свердлова в Дзержинске после выявленных грубых нарушений требований промышленной безопасности. Об этом 30 ноября сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в целях проведения технического расследования причин аварии на заводе, произошедшей 27 ноября, сформирована комиссия под председательством главы управления Игоря Кокунова. В ее состав вошли руководящие сотрудники Волжско-Окского управления Ростехнадзора, представители МЧС, а также федеральных и местных органов власти и страховой компании.

По данным ведомства, ранее, 28 ноября на период расследования руководитель управления составил протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производственного объекта ФКП Завод им. Я.М. Свердлова. «Материалы дела 29 ноября были направлены в Дзержинский городской суд»,— говорится в сообщении.

ЧП на территории завода боеприпасов в Нижегородской области произошло 27 ноября. Мощный хлопок возник, по предварительным данным, в цехе по производству ацетона. Вслед за хлопком начался пожар, его площадь достигала 900 кв. м. В результате происшествия два человека пострадали, их госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора сообщили, что сформируют комиссию по расследованию причин ЧП на заводе.

ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» — российское градообразующее предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-промышленный комплекс России. Согласно данным из открытых источников, производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию.

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