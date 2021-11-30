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На Украине произошло отключение второго энергоблока Запорожской АЭС

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Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине отключен от сети в результате срабатывания системы защиты. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе АЭС.

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«30 ноября 2021 года в 05:47 (06:47 мск) после завершения планового среднего ремонта энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 07:47 (08:47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок № 2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы», — говорится в сообщении.

На станции добавили, что причины отключения энергоблока выясняет группа инженеров.

Второй энергоблок Запорожской АЭС был планово отключен от энергосети 1 сентября 2021 года и выведен в средний планово-предупредительный ремонт.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная электростанция, состоящая из шести энергоблоков типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

17 ноября генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль заявил, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Он обратил внимание на то, что в настоящий момент энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. По его словам, это может «закончиться большой трагедией».

Ранее, 19 июня, сообщалось, что второй блок Хмельницкой АЭС на Украине отключили от энергосистемы страны из-за остановки двух турбопитательных насосов. Отмечалось, что радиационная обстановка находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

До этого, 13 июня, в связи с балансовыми ограничениями энергосистемы на Украине отключили от сети энергоблок № 4 Запорожской АЭС. Подчеркивалось, что никаких замечаний к работе оборудования действующих блоков и персонала нет.

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