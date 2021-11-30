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Истребители Су-30СМ РФ и Белоруссии выполнили полет вдоль границы республики

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Истребители Су-30СМ РФ и Белоруссии выполнили очередной полет вдоль границы республики. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщили в министерство обороны (МО) Белоруссии.

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«Продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Отмечается, что полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток.

25 ноября минобороны Белоруcсии сообщило о совместном патрулировании границы республики авиацией белорусских Военно-воздушных сил (ВВС) и Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Отмечалось, что был выполнен полет смешанной тактической группы на патрулирование воздушного пространства вдоль госграницы Белоруссии в составе многофункциональных истребителей Су-30СМ Белоруссии и России.

18 ноября министерство обороны Белоруссии зафиксировало рост интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран НАТО у границы республики. Кроме того, отмечалось, что общее количество полетов авиации альянса в последнее время увеличилось почти в два раза.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны, КГБ и Погранвойскам республики обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. По его словам, Польша и НАТО подтянули свои войска к границе с Белоруссией «внаглую, не предупредив никого».

28 октября Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. До этого, 20 октября, министр обороны России Сергей Шойгу отметил наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии. По его словам, в Польшу и страны Балтии переброшены бронетанковая бригада Сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

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