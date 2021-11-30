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Путин поручил проработать вопрос экспорта водорода в Европу

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и «Газпрому» проработать возможность экспорта водорода в Европу в виде метано-водородной смеси через действующие трубы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

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«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» при участии МИДа России проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза», — говорится в тексте поручения.

Доклад нужно подготовить до 1 июня 2022 года. Ответственными назначены вице-премьер РФ Александр Новак, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Ранее, 15 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на разработку российских технологий в сфере водородной энергетики будет направлено 9 млрд рублей до 2024 года. В частности, выделенные средства направят на создание полигонов по внедрению технологий водородной энергетики в Арктике.

В августе правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики. На первом этапе, который продлится до 2024 года, будет проведен ряд мер применения водородных энергоносителей на российском рынке, а также реализованы проекты по экспорту топлива за рубеж. Также запланировано налаживание серийного использования технологий и создание крупных производств. Весь комплекс мероприятий будет завершен к 2050 году.

4 июня вице-премьер Александр Новак сообщил, что инвесторы из Франции, Германии и Австрии в ходе встречи с президентом России выразили интерес к проектам РФ по водородной энергетике. Российский лидер заявил о готовности страны к сотрудничеству с зарубежными партнерами.

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