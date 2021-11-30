Заболеваемость ОРВИ выросла на 5,3% в Нижегородской области

Медики зарегистрировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за минувшую неделю в Нижегородской области. В основном болеют дети до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость увеличилась на 5,3%. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Специалисты отметили увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре находок респираторных вирусов. Всего выявлено 14 случаев гриппа А (H3N2).

К30 ноября в 17,7% школ и детских садов полностью или частично приостановлены занятия в связи с заболеваемостью.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли порядка 1,3 млн жителей Нижегородской области, в том числе свыше 180 тыс. детей.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о снижении в России случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Число регионов с превышением эпидемических порогов уменьшилось с 22 по 28 ноября. В основном болеют взрослое население, а также подростки.