Рейсы в аэропортах Стамбула задерживаются из-за сильного ветра
В аэропортах Стамбула задерживаются рейсы из-за сильного ветра. Об этом 30 ноября сообщил представитель авиакомпании Turkish Airlines.
«В настоящее время из-за сильного ветра приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, вылетающие из Стамбула», — сказали в компании «РИА Новости».
При этом вылетевшие в Стамбул самолеты будут перенаправлены в другие аэропорты.
Пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн на странице в Twitter посоветовал пассажирам уточнять информацию о рейсах на сайте авиаперевозчика либо в колл-центре.
29 ноября на Турцию обрушилась непогода. Во многих провинциях страны ураган срывал крыши домов и рушил конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, никто не пострадал.
Жертвами урагана стали четыре человека, еще 19 получили различные травмы.
Из-за непогоды было приостановлено движение судов по проливу Босфор из-за ураганного ветра. Шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.