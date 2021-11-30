Рейсы в аэропортах Стамбула задерживаются из-за сильного ветра

В аэропортах Стамбула задерживаются рейсы из-за сильного ветра. Об этом 30 ноября сообщил представитель авиакомпании Turkish Airlines.

«В настоящее время из-за сильного ветра приостановлена регистрация пассажиров на рейсы, вылетающие из Стамбула», — сказали в компании «РИА Новости».

При этом вылетевшие в Стамбул самолеты будут перенаправлены в другие аэропорты.

Пресс-секретарь Turkish Airlines Яхья Устюн на странице в Twitter посоветовал пассажирам уточнять информацию о рейсах на сайте авиаперевозчика либо в колл-центре.

29 ноября на Турцию обрушилась непогода. Во многих провинциях страны ураган срывал крыши домов и рушил конструкции. Так, в Стамбуле рухнула башня с часами, никто не пострадал.

Жертвами урагана стали четыре человека, еще 19 получили различные травмы.

Из-за непогоды было приостановлено движение судов по проливу Босфор из-за ураганного ветра. Шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле.