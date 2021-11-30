Потепление до +5 градусов прогнозируют в Башкортостане

Синоптики предупредили о потеплении на территории Башкортостана. Температура воздуха в ближайшие сутки может достигнуть +5 градусов.

До конца дня 30 ноября в республике ожидается –2…+3 градуса. В дневные часы возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах образуется гололедица, местами возможен туман. 1 декабря температурный фон существенно не изменится, днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

2 декабря на территории Башкирии прогнозируют похолодание. В ночные часы при прояснениях температура упадет до –12 градусов. Дневная температура сохранится в диапазоне –2…+3 градуса.

30 ноября в республике действует штормовое предупреждение из-за ветра и тумана. На дорогах образовалась гололедица, видимость местами не превышает 1 км.