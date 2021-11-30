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Читатели Die Zeit раскритиковали заявление об «угрозе вторжения» РФ на Украину

Читатели Die Zeit раскритиковали заявление Кулебы об «угрозе вторжения» РФ на Украину
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Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в котором он назвал якобы стягивание к границе войск России «подлинной угрозой».

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Многие из них усомнились в словах дипломата, подчеркнув, что для России это невыгодно и ненужно.

«Что Россия получит от войны? Может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации «Минска-2», чем продолжать просить больше оружия и денег», — написал один из пользователей.

Другой читатель в ответ на слова главы украинского МИДа о том, что членство страны в альянсах является вопросом времени, подчеркнул, что Кулеба «с радостью» может верить во что угодно, однако дело не только в его мнении.

«На границе с Украиной войск нет. Как и раньше, это фейковые новости», — добавил еще один пользователь.

27 ноября Кулеба в интервью также заявил, что Москва хочет провала минских договоренностей. Глава украинской дипломатии считает, что «нормандский формат» переговоров (РФ, ФРГ, Франция и Украина) по Донбассу находится в состоянии комы, но тем не менее все еще жив.

В свою очередь жители Болгарии высмеяли заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании угрозы со стороны России. Министр заявил, что нападение на Киев «будет слишком дорого стоить» Москве.

При этом 28 ноября полковник запаса ВСУ Петр Недзельский назвал российских военных трусливыми и заявил, что они при первых признаках столкновения со стороны Украины «побегут». Комментируя «Известиям» данное заявление, военный эксперт Владислав Шурыгин указал на то, что эти слова вряд ли отражают мнение действующих украинских военных.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

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