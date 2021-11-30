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Пациентка под Волгоградом угрожала врачу убийством из-за очереди

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В Волгоградской области пациентка угрожала врачу убийством из-за нежелания стоять в очереди. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

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Инцидент произошел еще 27 октября в Иловлинском районе области. 36-летняя пациентка пришла на прием к 50-летнему терапевту и, не желая ждать своей очереди, принялась нецензурно ругаться. Врач сделал женщине замечание, а та в ответ вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать медику убийством, пишет НСН.

Терапевт написать заявление в полицию. Подозреваемая была задержана, на допросе она созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. По данным судебно-баллистической экспертизы, пистолет, из которого пациентка угрожала убить терапевта, оказался стартовым и не пригодным для стрельбы — не было нескольких запчастей, уточняет «КП-Волгоград».

Известно, что женщина ранее была неоднократно судима. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

В сентябре в Томске пациент напал на фельдшера скорой помощи. Женщина-врач получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

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