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Набиуллина рассказала о перспективе повышения ключевой ставки в декабре

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Центробанк в декабре рассмотрит решения по ключевой ставке в диапазоне от сохранения на уровне 7,5% годовых до повышения на 1 п.п. Об этом во вторник, 30 ноября, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании мы обозначили, как мы видим диапазон ставки. Там диапазон — от нуля до 100 (базисных пунктов. — Ред.). В этом диапазоне мы будем рассматривать», — сказала она журналистам в кулуарах форума «Россия зовет».

По ее словам, вариант с сохранением ставки «самый маловероятный сценарий».

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале от 7,4 до 7,9%.

Ранее во вторник Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к цели вблизи 4% к концу 2022 года. Она также пояснила, что для того, чтобы завоевать доверие и чтобы инфляционные ожидания закрепились на низких уровнях, необходимо не меньше 10 лет, судя по опыту других стран.

Ранее, 15 ноября, глава Банка России рассказала, что на ближайших заседаниях Центробанк может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки. По ее словам, повышения ставки продолжают влиять на экономику.

22 октября ЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз подряд, с 6,75 до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. В этом году пройдет еще одно заседание по базовой ставке, 17 декабря, но оно будет неопорным.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост инфляции в РФ в 2021 году превысит прогнозируемый уровень в 5,8%.

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