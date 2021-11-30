МИД РФ возложил на НАТО вину за деградацию отношений с Москвой

Вина за деградацию отношений России и НАТО полностью лежит на Североатлантическом альянсе. Об этом во вторник, 30 ноября, говорится в заявлении МИД РФ.

«Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО. Вина за их деградацию полностью лежит на альянсе. Именно от Североатлантического блока должна исходить инициатива по их восстановлению и поиску путей выхода из создавшейся напряженной ситуации», — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, в МИДе назвали мифом мнение о том, что присутствие сил НАТО в других странах способствует укреплению региональной безопасности. Так, в российском министерстве иностранных дел напомнили о провале операции США в Афганистане.

В ведомстве отметили, что сейчас НАТО пытается распространить свое видение мироустройства на другие регионы, активно используя партнеров для достижения целей.

«НАТО всегда предлагает «дружить против кого-то». Вот и новая волна географической экспансии сферы натовских интересов на АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион. — Ред) носит откровенно конфронтационный характер. Альянс пытается превратить эту часть мира из пространства сотрудничества в зону активной геополитической конкуренции», — добавили в министерстве.

Таким образом в МИД РФ отреагировали на публикацию НАТО «Мифы об отношениях России и альянса».

Ранее, 28 ноября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что никто в Европе не хочет конфликта между Россией и НАТО, на Западе сделают все возможное, чтобы избежать столкновения сторон.

При этом Сийярто отметил, что Венгрия как член НАТО должна выполнять ряд обязательств, но Будапешт намерен сделать все возможное, чтобы избежать и предупредить конфликт между Россией и НАТО.

21 ноября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил, что значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях России и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и Евросоюза. Он отметил, что западные демократии не могут и не имеют право заявлять всем о своем превосходстве.