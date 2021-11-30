Работу пассажирского транспорта проверит полиция в Мурманской области

В Мурманской области стартовала профилактическая акция «Автобус». До 8 декабря инспекторы ДПС будут уделять особое внимание пассажирскому транспорту.

Только в ноябре в авариях с участием маршруток пострадали 15 человек. 6 ноября недалеко от Заозерска водитель Mitsubishi не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Mercedes. Травмы получили семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. 11 ноября микроавтобус с пассажирами опрокинулся на дороге «Мурманск — Кандалакша», пострадали восемь человек. Об этом пишет ИА «Би-порт». Кроме того, в Мурманске и Кольском районе зарегистрировано три возгорания автобусов в июне, августе и сентябре.

Во время профилактического мероприятия инспекторы будут останавливать автобусы, маршрутки и легковые такси. Сотрудники проверят документы водителей, оценят техническое состояние транспортных средств и осмотрят салоны на предмет наличия посторонних предметов.