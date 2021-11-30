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Нижнюю террасу Лагерного сада благоустроят в Томске

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Мэрия Томска намерена благоустроить нижнюю террасу Лагерного сада. На территории могут появиться зоны для отдыха и пляжного волейбола.

Проектирование территории стартует в 2022 году. В мэрии ожидают, что благоустройство удастся начать в 2023 году.

«Мы сейчас прорабатываем возможность благоустройства нижней террасы Лагерного сада – от площадки для паркура в сторону Коммунального моста по нацпроекту «Жилье и городская среда», — цитирует РИА «Томск» заместителя мэра Томска Вячеслава Черноуса.

В 2021 году на нижней террасе был построен памптрек, площадка для паркура и других видов спорта. Также появилась тропа, соединяющая Лагерный сад и стадион «Буревестник». Мэрия не приняла памптрек из-за несоответствия проекту. Освещение тропы, а также исправление ошибок проекта запланировано на 2022 год.

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