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Орешкин назвал три сценария влияния «Омикрон»-штамма COVID на мировую экономику

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Мировая экономика на данный момент напрямую зависит от коронавируса. В частности, существуют три сценария развития ситуации с новым штаммом COVID-19 «Омикрон», к каждому из которых нужно быть готовыми. Об этом, выступая на форуме «Россия зовет!» 30 ноября, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Сейчас вся экономическая политика и экономическая ситуация в целом зависит от ковида. Касаемо нового штамма, о котором все говорят, есть три сценария. Самый негативный и тяжелый из них возможен в том случае, если инфекция будет распространяться быстрее, тяжесть заболевания останется высокой, но при этом вирус приобретет способность обходить существующие вакцины и тесты. Это может запустить всю историю с коронавирусом по новой», — сказал он.

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Второй сценарий, по мнению Орешкина, — это ложная тревога. Он отметил, что «между буквами «Дельта» и «Омикрон» в греческом алфавите есть много букв, которыми обозначали другие штаммы вируса, несущие в себе определенные риски». Тем не менее, о них люди довольно быстро забывали, добавил помощник президента РФ.

«Третий и самый позитивный сценарий возможен в том случае, если тяжесть заболевания будет не очень высокой, но вирус при этом будет распространяться быстро. Сейчас ряд свидетельств из Африки говорят о вероятности не очень тяжелого протекания инфекции. При таком сценарии новый штамм вполне может вытеснить из популяции «Дельту», — пояснил Орешкин.

Вместе с тем помощник российского лидера констатировал, что вероятность развития событий по последнему сценарию невелика, однако информации для окончательных выводов об этом все равно не достаточно. На исследования и анализы потребуется еще несколько недель, уточнил он.

«Для экономической политики важно не гадать, какой сценарий реализуется, но важно быть готовым к любому из них», — резюмировал Орешкин.

Ранее во вторник в Минздраве РФ заявили, что существующие вакцины от COVID-19 должны уберечь от тяжелого течения и летального исхода при штамме «Омикрон».

В этот же день врач-инфекционист Андрей Поздняков спрогнозировал дальнейшее развитие штамма «Омикрон». По его словам, паниковать из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» не нужно, потому что его только начали изучать, сведения врачей противоречивы. К тому же, как сказал Поздняков, множественные мутации могут ликвидировать инфекцию, как это происходит в Японии с «Дельта»-штаммом.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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