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Около 20 см снега выпало в Псковской области за сутки

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За минувшие сутки в Псковской области выпало порядка 20 см снега. Об этом сообщила начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Согласно прогнозам, снегопад продолжится в течение суток 30 ноября. Толщина снежного покрова может увеличиться еще на 10 см. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на «Псковскую правду».

Специалист уточнила, что речь идет о среднем значении.

«Где-то выпало снега меньше, например в Великих Луках, где-то больше», — пояснила Нещадимова.

Всего за сутки выпала треть месячной нормы ноября. До 3 декабря в регионе ожидаются отрицательные температуры.

Ранее синоптики спрогнозировали сильнейшие за 70 лет осадки в Москве и Санкт-Петербурге из-за циклона «Бенедикт». К вечеру 30 ноября температура воздуха в столице опустится до -2 градусов, на дорогах образуется гололедица.

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