Певица Долина раскрыла секрет похудения

Российская певица Лариса Долина рассказала, что смогла похудеть благодаря интервальному голоданию. Секретами стройности артистка поделилась в Instagram 29 ноября.

В соцсети Долина разместила свое фото, а в комментариях под ним ответила на вопрос подписчицы.

«Это просто, если есть сила воли — интервальное голодание 18-19 часов», — пояснила она.

Также артистка написала, что после похудения начала чувствовать себя по-другому.

«Как только я потеряла лишний вес, я обнаружила в себе странную, доселе мне несвойственную уверенность, что я — самая красивая в мире», — написала певица.

Ранее, 6 сентября, врач-эндокринолог, диетолог клинико-диагностического центра «МЕДСИ» в Грохольском переулке Елена Маслова в разговоре с «Известиями» рассказала о противопоказаниях к интервальному голоданию.

Как отметила Маслова, от интервального голодания следует воздержаться пациентам, имеющим ряд хронических заболеваний: сахарный диабет, расстройства пищевого поведения (нервная анорексия или нервная булимия). Кроме того, не рекомендуется данный тип питания подросткам, находящимся в стадии активного роста, беременным и людям с состояниями, требующими регулярного приема пищи из-за метаболических изменений, некоторыми хроническими заболеваниями (печени, почек, ЖКТ).