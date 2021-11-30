Два новых музея появятся на территории Ульяновска

Ульяновск получит дополнительное финансирование на создание музея трудовой доблести. Кроме того, по поручению губернатора министерство искусства и культурной политики Ульяновской области подготовит концепцию музея, посвященного Великой Отечественной войне.

Патриотическую работу в регионе обсудили на заседании оргкомитета «Победа». Глава региона Алексей Русский отметил необходимость повышения качества мероприятий и получения обратной связи от жителей. По словам главы региона, с Минкультом РФ достигнута договоренность о выделении дополнительного финансирования на создание музея трудовой доблести. Разработка проектно-сметной документации начнется после утверждения концепции музея, пишет ulpravda.ru. Кроме того, на площади 30-летия Победы в Ульяновске планируют создать музей, посвященный Великой Отечественной войне.

22 декабря на центральном железнодорожном вокзале состоится открытие памятной стелы «Город трудовой доблести». Благоустройство прилегающей территории начнется в сентябре 2022 года.