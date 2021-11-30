В России представили Хартию «Цифровая этика детства»

Альянс по защите детей в цифровой среде представил Хартию «Цифровая этика детства»»: ключевые принципы и практические рекомендации по созданию безопасного и дружественного интернет-пространства. Присоединиться к Хартии смогут все желающие.

В основе Хартии – 5 ключевых принципов: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности и ценностных ориентиров в онлайн-пространстве, инклюзивный подход. Добровольное соблюдение этих принципов позволит повысить уровень цифровой грамотности и оградить детей от потенциальных угроз в интернете.

Антон Шингарев, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде:

«Создание Хартия – это возможность расширить диалог и объединить усилия по защите детей в цифровой среде. Совместно с представителями бизнеса, НКО и профильных организаций мы будем работать над созданием безопасной онлайн-среды для детей. Мы будем рады видеть среди участников всех, чья деятельность непосредственно связана с работой с детьми».

Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ:

«Важно, что Хартия основывается на диалоге с детьми, умении слышать и учитывать «обратную связь» от них. Очевидно, что безопасность детей в цифровой среде - это совместная ответственность государства, бизнеса, родителей и педагогов. Принципиально важно создавать с помощью Хартии новые возможности для детей в цифровом мире, продвигать систему ценностей и этических принципов, которые будут помогать воспитывать культуру общения в Сети, развивать умение детей критически мыслить, использовать технологии во благо».

Первыми к Хартии присоединились компании-основатели Альянса. Также меморандум о присоединении к Хартии подписал редакционный директор Rambler&Co Андрей Цыпер как представитель «Сбербанка России». «Сбербанк России» стал ассоциированным членом Альянса. В рамках сотрудничества будет проведена работа над совместными проектами (направления).

Олеся Ланина, заместитель генерального директора НМГ по правовым вопросам:

«Ключевым для Национальной Медиа Группы является принцип ответственного отношения к продуктам, которые холдинг создает и распространяет во всех средах для аудитории – от классического телевидения до онлайн-платформ. На сегодня в периметре НМГ работает несколько детских телеканалов с многомиллионными охватами, для которых создается специальный контент с интегрированными образовательными линиями, для достижения общих целей Альянса Национальная Медиа Группа интегрировала уроки цифровой грамотности в одном из шоу на телеканале СТС Kids. Также по инициативе холдинга был создан специальный чат-бот «Трудно подросткам», где собраны статьи с советами экспертов по наиболее распространенным проблемам, с которыми сталкиваются дети в подростковом возрасте, в том числе по кибербуллингу и способам борьбы с ним. Подписание Хартии является важным шагом и возможностью расширения диалога между участниками Альянса, объединяющими усилия по защите детей в современном цифровом пространстве».