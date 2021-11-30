Жителей Крыма предупредили о штормовом ветре и снеге

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Крыму в ближайшие сутки. МЧС сообщает о штормовом ветре и очень сильных осадках 1 декабря.

Непогода обрушилась на полуостров 29 ноября. Из-за сильного ветра без электроэнергии остались порядка 56 тыс. жителей республики, повалены десятки деревьев. Несколько человек получили травмы. В Севастополе мужчину зацепило упавшее дерево.

Согласно прогнозам, уже 30 ноября после обеда ожидаются сильные дожди. Скорость ветра достигнет 25 м/с, ожидаются слабые морозы. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

1 декабря в связи с выходом южного циклона местами выпадет свыше 30 мм осадков. В горах ожидается отложение мокрого снега с гололедицей, порывы ветра будут достигать 30-35 м/с.