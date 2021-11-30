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Надземные конструкции снесут на площади «Атриум» в Оренбурге

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В Оренбурге площадь «Атриум» ждет реконструкция. Надземные конструкции с площади демонтируют, а территорию благоустроят. Работы должны начаться в 2022 году.

Как поясняет ИА «Урал56.Ру», «Атриум» состоит из двух блоков. Один — это котлован. Он вызывает наибольшее опасение, поэтому его сейчас засыпают. Второй блок, находящийся под площадью, угрозы не вызывает, засыпать его нет необходимости, но оставлять в таком виде тоже нельзя.

По словам главы комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, два огороженных входа в блок Б заморозят и перекроют. Таким образом, площади вернут первоначальный вид, она станет свободной.

17 ноября начались работы по подготовке к засыпке аварийного котлована на месте недостроенного «Атриума». Его вырыли в 2002 году для строительства торгово-административного комплекса. Стройку законсервировали, но котлован начал разрушаться.

19 ноября начали завозить грунт для засыпки ямы. Работы проводятся в ночное время, поскольку загруженность городских улиц днем позволяет доставлять не более половины от необходимого объема грунта.

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