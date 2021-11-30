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Метавселенная стала основой трофея Russian Creative Awards

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АНО «Креативная экономика» совместно с ФГБУ «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в партнерстве с Союзом Дизайнеров России провели хакатон по разработке концептуального решения трофея Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards.

В конкурсе приняли участие 11 студенческих команд из 4 творческих вузов страны. Студенты разработали 16 визуальных концептов для образа статуэтки для Russian Creative Awards в виде предмета, в котором должно быть отражено актуальное видение креативных индустрий в России, проработаны функциональные и эстетические характеристики.

Победившая команда - студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица: Егор Елисеев, Евгений Назаров, Дарья Цветкова создали особенную концепцию награды Премии.

В поисках образа, который не просто олицетворял бы идею креатива, но и подчеркивал уникальную айдентику творцов и будущих обладателей Премии, дизайнеры решили взять за основу символ «семечки» в виде метапланеты. По их замыслу она содержит в себе живое воплощение креативности, а победитель в одной из 10 номинаций станет ее первооткрывателем. В зеркальной поверхности трофея отразится его обладатель с его уникальным взглядом и креативностью.

«Наша цель заключалась в создании символа, который бы отражал понимание креативности как целого космоса. Концептуальный образ – семечка-трофей новой метавселенной, символизирующий непрерывный профессиональный рост победителя, позволяющий ему войти в «новую реальность» и посадить на этой метапланете свое креативное ремесло, чтобы оно прорастало в жизнь. Преемственность помогает передать возможность войти в эту креативную дверь следующему победителю, но у предыдущего всегда будет свой ключ в виде сердца его семечка. С течением времени трение между основными деталями семечки создают неповторимый рисунок, как на виниловой пластинке, «записывая» ощущения и передавая их следующему победителю», - поделился общей идеей создания один из участников команды-победителя Егор Елисеев.

Представленные проекты оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: Елена Гребенева, директор АНО «Креативная экономика»; Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий; Виталий Ставицкий, президент Союза дизайнеров России, вице-президент АНО «Агентство креативных индустрий», академик Национальной Академии Дизайна, член Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Минпромторге России, член Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации и Сергей Смирнов – промышленный дизайнер, руководитель SmirnovDesign.

Все участники прошедшего хакатона получат благодарности от организаторов, а победители будут приглашены на закрытую торжественную церемонию вручения первой Национальной премии в сфере креативных индустрий России, которая состоится в Москве 18 декабря в КЗ «Зарядье».

Узнать подробнее о Премии, а также ознакомиться с полным составом экспертного совета и Большого жюри можно на сайте.

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