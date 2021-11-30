Нижегородский Исторический вошел топ-3 федерального медиарейтинга музеев

Исторический парк «Россия - Моя история» в Нижнем Новгороде был открыт 4 ноября 2017 года. С момента открытия парка гости и жители города стали участниками сотен своих проектов и партнерских мероприятий. В их числе: анимационная выставка, приуроченная к 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского, «Вопреки невозможному», «Нерукотворные иконы Григория Журавлева», выставка «Время и деньги», а также выставка «Сокровища музеев России». Эти и многие другие проекты были созданы в стратегическом партнерстве с Фондом новых форм развития образования.

«Уже сейчас можно смело сказать, что Исторический парк «Россия-Моя история» входит список лучших музеев Нижнего Новгорода. Особенно удивительно, что его формат далек от классического и вот уже несколько лет задает устойчивый тренд на интерактивность и проработку контентных решений. Мы активно работаем над тем, чтобы не только увеличить посещаемость парка, но и предлагать гостям разнообразную тематическую программу в течение всего календаря памятных дат российской истории. Попадание в топ федерального рейтинга проекта вполне логично - в течение последних двух лет проект преодолел более 12 позиций в нем благодаря устойчивой и целенаправленной работе с молодежью», - директор нижегородского исторического парка Даниил Викторович Семикопов.



На старте заключительной ноябрьской недели компания «Медиалогия» составила и опубликовала медиарейтинг российских музеев за октябрь 2021 года. Вот уже второй месяц в тройку лидеров рейтинга входят Исторические парки «Россия - Моя история», уступая лишь Государственному Эрмитажу, чей МедиаИндекс составил 35 466,4 и Третьяковской галерее (МедиаИндекс 29 032).

МедиаИндекс Исторических парков «Россия - Моя история» в ноябре составил 25 399,4.

Одним из лучших инфоповодов проекта «Россия-Моя история» в октябре стало открытие в мультимедийном парке недавней выставки «Оружие и не оружие Великой Отечественной войны».



Напомним, что «Россия - Моя история» - это альянс мультимедийных исторических парков, в которых представлена отечественная история с древнейших времен и до наших дней. На сегодняшний день в России действуют 23 исторических парка: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Тюмени, Новосибирске, Саратове, Сургуте, Омске, Екатеринбурге, Махачкале, Ставрополе, Пятигорске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Самаре, Перми, Пскове, Ростове-на-Дону, Уфе, Челябинске, Якутске, Краснодаре. В скором времени свои двери откроет мультимедийный парк в Твери.