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Антонов уличил Госдеп в искажении фактов о высылке дипломатов РФ из США

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США искажают факты и выдворяют российских дипломатов
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Американская сторона искажает факты по требованиям к российским дипломатам покинуть страну для введения в заблуждения общественности, речь идет о выдворении. Об этом 29 ноября на своей странице в Facebook заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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«Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», — говорится в заявлении российского посла.

По его словам, государственный департамент США в декабре 2020 года установил трёхлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и российских генеральных консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. Это прошло в одностороннем порядке.

Как добавил Антонов, Москве объявили, что в случае отказа выполнить требование о высылке 55 дипломатов их лишат иммунитета и иных дипломатических привилегий.

«Таким образом, речь идёт о фактическом выдворении», — добавил посол.

Со своей стороны представитель госдепартамента Джалина Портер рассказала, что власти России уведомлены о возможности сменить уезжающих дипломатов, найдя на их места других сотрудников.

Москва предоставляет американским дипломатам трехлетний срок первоначального пребывания, напомнила она, отмечает «Газета.Ru».

«США также проинформировали Россию примерно год назад, что ее дипломаты будут подчиняться тем же правилам», — отметила представитель Госдепа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на высылку 27 дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года. По его словам, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.

12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».

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