Брянская область готовится к приходу генуэзского циклона «Бенедикт»

В Брянской области ожидают наступления генуэзского циклона «Бенедикт». В его власти уже оказались некоторые российские регионы.

Брянские метеорологи предупреждают, что 30 ноября ожидается сильный ветер, при порывах до 20 м/с. Снег, начавшийся ночью, продолжится и днем. При этом температура воздуха будет до +4 градусов, пишет NASHBRYANSK.RU.

В Москве 30 ноября ожидают выпадения 40% месячной нормы осадков. Во второй половине дня начнется сильный снегопад. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет.