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Число случаев COVID-19 в России упало до минимума с середины октября

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Менее 33 тыс. случаев COVID-19 сутки — 32 648, были выявлены в России впервые с 15 октября. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев было зарегистрировано в Москве (2788), Московской области (2215) и Санкт-Петербурге (2103).

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Скончались от осложнений коронавируса за прошедшие 24 часа 1229 пациентов. Полностью выздоровели 33 442 человека.

Ранее во вторник директор НМИЦ профилактической медицины министерства здравоохранения России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина рассказала, что существующие вакцины от COVID-19 должны уберечь от тяжелого течения и летального исхода даже при штамме «Омикрон».

29 ноября сообщалось, что в Центре имени Гамалеи началось исследование эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к штамму «Омикрон». Ученые уверены, что препараты эффективны против нового штамма, но в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что если новая версия вакцин понадобится, она может быть подготовлена для массового производства за 45 дней.

24 ноября российский лидер Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По его словам, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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