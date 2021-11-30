Число случаев COVID-19 в России упало до минимума с середины октября

Менее 33 тыс. случаев COVID-19 сутки — 32 648, были выявлены в России впервые с 15 октября. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев было зарегистрировано в Москве (2788), Московской области (2215) и Санкт-Петербурге (2103).

Скончались от осложнений коронавируса за прошедшие 24 часа 1229 пациентов. Полностью выздоровели 33 442 человека.

Ранее во вторник директор НМИЦ профилактической медицины министерства здравоохранения России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина рассказала, что существующие вакцины от COVID-19 должны уберечь от тяжелого течения и летального исхода даже при штамме «Омикрон».

29 ноября сообщалось, что в Центре имени Гамалеи началось исследование эффективности российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» к штамму «Омикрон». Ученые уверены, что препараты эффективны против нового штамма, но в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что если новая версия вакцин понадобится, она может быть подготовлена для массового производства за 45 дней.

24 ноября российский лидер Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой не только прививаться от коронавируса, но и своевременно проходить ревакцинацию. По его словам, решение о прохождении процедуры вакцинации должно быть добровольным.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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