Ситуация на дорогах Оренбуржья осложнена из-за ледяного дождя

ГИБДД Оренбургской области выпустила предупреждение для автомобилистов о сложной ситуации на местных дорогах 30 ноября. Это связано с прошедшим ледяным дождем.

Кроме того, по данным синоптиков, в ближайшие сутки прогнозируется дождь, местами ледяной, ветер до 18 м/с, гололедица. Автоинспекторы советуют всем, кто планирует сегодня дальние поездки, обратить внимание на резкие перепады температур, снижении скорости и увеличении интервала между транспортными средствами, пишет РИА «Оренбуржье».

30 ноября в Москве обещают субтропический ливень. Днем в городе резко похолодает, пойдет снег. А к вечеру температура воздуха опустится до –2 °С. Возможна сильная гололедица.