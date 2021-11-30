Эксперты проверят безопасность новогодней конструкции в Липецке

В Липецке эксперты проверят новогоднюю конструкцию, установленную на площади Петра Великого. Глава городской общественной палаты Федор Жигаров встретился с мэром Евгенией Уваркиной для того, чтобы обсудить, насколько безопасна конструкция, смонтированная на фонтане на площади.

Решено провести дополнительную экспертизу, которая должна ответить на этот вопрос. Мэр взяла ситуацию на контроль.

GOROD48 уточняет, что в мэрии решили по-особенному украсить площадь Петра Великого. Здесь планируется установить огромный шатер с лентами гирлянд, окружающих 16-метровую елку. Кроме того, на площади растянут световые змейки и установят новые украшения.

Однако члены общественной палаты выразили озабоченность планами использовать фонтан для установки конструкции новогодней елки, которая весит несколько тонн. Они опасаются, что фонтан может быть испорчен.