Жительница Ухты отдала телефонным мошенникам свыше 1 млн рублей

В Ухте (Республика Коми) возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Женщина 1960 года рождения лишилась свыше 1 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что кто-то якобы пытается оформить кредит на имя женщины. Для решения проблемы мужчина убедил ухтинку оформить собственный кредит и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Женщина совершала переводы через терминалы банка в течение двух дней. При последнем переводе потерпевшая осознала, что имела дело с мошенниками.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

26 ноября сообщалось о похожем преступлении в отношении 39-летнего жителя Самары. Мужчине предложили получить дополнительный доход за счет инвестиционных проектов. В течение года потерпевший перечислил 4,5 млн рублей на посторонний счет. Когда мужчина решил вывести деньги, мошенники перестали выходить на связь.