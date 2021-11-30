Водитель машины скорой помощи погиб при ДТП в Саратове

Автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками в Ленинском районе Саратова. Водитель медицинской машины скончался на месте происшествия.

Авария произошла поздно вечером 29 ноября на Московском шоссе. По данным Госавтоинспекции, 20-летний водитель Kia Cerato не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с машиной скорой помощи, которой управлял 57-летний водитель. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Машину медиков отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Polo.

Водитель «скорой» скончался на месте. Фельдшеры 31 и 38 лет, а также оба водителя иномарок госпитализированы.

24 ноября сообщалось о ДТП с каретой скорой помощи в центре Москвы. Автомобиль перевернулся, пострадала фельдшер.