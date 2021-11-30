Улицы в Самаре обрабатывают от гололеда круглосуточно

С 30 ноября в Самаре начали обрабатывать дороги реагентами от гололеда. Работы проводятся на тротуарах и пешеходных зонах в круглосуточном режиме

В городской администрации сообщают, что замглавы городского округа Владимир Василенко дал указание коммунальным службам проводить усиленную работу по устранению гололеда. Особое внимание он поручил уделить безопасности на тротуарах, пешеходных переходах, посадочных площадках и дворах.

На дорогах со сложным рельефом разместили ящики с песком. Это сделано для того, чтобы водители общественного транспорта и автомобилисты могли при желании самостоятельно обработать дорогу.

В Самаре объявили оранжевый уровень опасности. Все дороги превратились в каток, пишет НИА «Самара». Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась именно в Самаре. В Тольятти и Сызрани фиксируется значительно меньше жалоб на скользкие дороги.