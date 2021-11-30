Семерых офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях со 192 млн рублей

Четырех генералов и трех полковников Росгвардии подозревают в хищениях. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, в отношении них Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР все необходимые материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях.

Отмечается, что все семь высокопоставленных офицеров — фигуранты итогов проверки, в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». Ее задача сводилась к оцифровке и объединению в едином реестре всех объектов ведомства. В целях реализации этой системы было потрачено 200 млн рублей, но она так и не заработала.

По данным источников газеты, поводом для масштабной проверки военных прокуроров стали материалы, которые были собраны сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии. Причем они были связаны не только с деятельностью службы, но и с внутренними войсками МВД, которые являлись ее предшественником.

Отмечается, что ревизоров и прокуроров заинтересовали подробности попыток внедрения еще в 2012–2016 годах именно во внутренних войсках (ВВ) МВД информационной системы «Недвижимость».

Также уточняется, что всего стороны заключили пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году — именно к этому времени ВВ МВД прекратили свое существование, а на их основе была создана Росгвардия.

Под подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в данном случае попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, в том числе, генерал-майор Андрей Козлов, который в свое время был повышен до должности замначальника главного управления связи Росгвардии, и три офицера в звании полковника.

Ранее, 30 июля, сообщалось о том, что Военный суд признал бывшего замдиректора Росгвардии генерала Сергея Милейко виновным по делу о мошенничестве с квартирой в Балашихе. Во время заседания прокурор попросил лишить Милейко звания генерал-лейтенанта, наград и оштрафовать его на 800 тыс. рублей.

По данным следствия, супруга Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская. Помещение по подложным документам вначале было оформлено на пожилую родственницу генерала, а после — перепродано за 980 тыс. рублей его супруге. Стоимость помещения, по оценке следствия, составила 21 млн рублей.

В октябре 2020 года Милейко уже задерживали по подозрению в мошенничестве. Тогда у него прошли обыски в рамках возбужденного после проверки военной прокуратуры дела, начатой по инициативе руководства Росгвардии.