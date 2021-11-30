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В Москве впервые презентуют рейтинг лучших ресторанов мира

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Летом 2022 года в Москве впервые состоится презентация международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Наш город — современный, открытый и гостеприимный. Привлекательный как с точки зрения своего культурно-исторического наследия, так и качества инфраструктуры, технологической продвинутости. А сразу два крупнейших профессиональных события — предстоящая церемония и недавняя презентация гида «Мишлен» — еще раз подчеркивают, что Москва по праву входит в число международных гастрономических центров», — цитирует вице-мэра портал mos.ru.

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По ее словам, ожидается, что российскую столицу посетят более двух тысяч профессионалов, гастрономических обозревателей, экспертов. К презентации рейтинга приурочат тематическую программу для профессионалов и поклонников высококлассной кухни. Так, с 16 по 20 июля запланированы встречи, мастер-классы и лекции.

Управляющий директор The World’s 50 Best Restaurants Тим Брук-Уэбб со своей стороны отметил, что ресторанная индустрия Москвы уверенно заявляет о себе в последние годы. Выбор российской столицы в качестве места проведения церемонии он назвал абсолютно очевидным.

«В 2022 году гости получат возможность познакомиться с превосходными ресторанами, культурно-историческим наследием Москвы, высокоразвитой инфраструктурой, интересной и динамично развивающейся гастрономической жизнью российской столицы», — отметил Брук-Уэбб.

Рейтинг The World’s 50 Best Restaurants составляется на основе опроса более тысячи поваров, кулинарных обозревателей, рестораторов из разных стран. За почти 20-летнюю историю его существования, церемонии презентации проходили в Лондоне, Нью-Йорке, Мельбурне и Сингапуре.

14 октября Москва стала первым городом СНГ, рестораны которого отметили звездами «Мишлен». Теперь Россия входит в число стран, где выпускается знаменитый «Красный гид». Одной звезды удостоились семь заведений: Selfie, Beluga, White Rabbit, Grand Cru, Biologie, «Сахалин» и «Савва». Twins Garden и Arrest-Chef’s Table получили две звезды «Мишлен».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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