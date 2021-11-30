В Kia рассказали о новинках для российского рынка

Компания Kia в первой половине 2022 года начнет продажи в России кроссовера Sportage пятого поколения, а во втором полугодии в стране появится электрический кроссовер Kia EV6. Об этом 30 ноября сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Kia.

Европейская версия нового поколения кроссовера Kia Sportage была представлена в сентябре этого года. Габаритная длина европейской версии Sportage составляет 4515 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1645 мм (пропорции глобальной версии 4660×1865×1660 мм). Несмотря на укороченную колесную базу в 2680 мм (глобальная версия — 2755 мм), ввиду того что интерьер тщательно продуман, автомобиль предлагает сочетание практичности, функциональности и возможности адаптации компоновки под потребности водителя.

В линейку двигателей кроссовера вошел гибридный силовой агрегат на базе 1,6-литрового «наддувного» бензинового двигателя, работающий в паре с тяговым электромотором. Суммарная отдача такой установки равна 265 л.с. Также для автомобиля предложат аналогичный 1,6-литровый мотор T-GDI, агрегатированный 44,2-киловаттным тяговым электрическим двигателем и литий-ионным аккумулятором, а также тот же ДВС, работающий по схеме «мягкого гибрида».

Электромобиль EV6 — первый в истории Kia автомобиль на аккумуляторных батареях. Модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»).

Автомобиль получил массивный бампер, оригинальную радиаторную решетку и узкие светодиодные фары. Задние фонари соединены между собой перемычкой.

На выбор предлагается несколько вариантов конфигурации силовой установки с нулевым уровнем вредных выбросов, запас хода на одной зарядке превышает 510 км. Сверхбыстрая 800-вольтная зарядка позволяет зарядить аккумулятор с 10 до 80% всего за 18 минут, запас хода 100 км обеспечивается менее чем за 4,5 минуты.

Разгон до 100 км/ч у самой мощной версии EV6 GT занимает 3,5 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

8 октября сообщалось, что Kia начала продажи в России обновленного седана K5. Автомобиль получил новый фирменный логотип. Кроме того, появился новый цвет кузова под названием Runway Red (красный), а на смену серебряному цвету Silky Silver пришел стальной серый цвет Steel Grey. Также в комплектациях GT Line и GT Line+ появился новый вариант отделки салона красной кожей.