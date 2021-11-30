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Вывозной рейс для мигрантов из Белоруссии в Ирак отложили до 2 декабря

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Вывозной рейс из Минска в Эрбиль для иракских мигрантов, запланированный на 30 ноября, был отложен до 2 декабря. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил официальный представитель авиакомпании Iraqi Airways Хусейн Джалиль.

«Рейс отложен до четверга», — заявил собеседник агентства «РИА Новости».

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По словам Джалиля, такое решение было принято с целью набора как можно большего числа пассажиров на рейс.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что пятый рейс с беженцами отправили из Минска в Ирак. Всего на борту самолета Iraqi Airways было 430 мигрантов.

Предыдущий борт прибыл в столицу Белоруссии вечером 27 ноября.

В тот же день в Эрбиль из аэропорта Минска вылетел третий самолет авиакомпании Iraqi Airways с группой иракских мигрантов.

Два предыдущих рейса «Иракских авиалиний» с беженцами отправились из Минска вечером в четверг и в ночь на пятницу.

25 ноября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что вывоз авиарейсами мигрантов из РБ на родину должен оплачивать Евросоюз. По его словам, вопрос отсутствия рейсов связан с расходами на их осуществление. Президент указал, что европейцы заявляют о выделении средств, но никаких денег, тем не менее, в республику не поступило.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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