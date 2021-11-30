«Нафтогаз» заявил о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа

Россия не желает вести переговоры с Украиной по вопросу нового договора на транзит газа. Такое заявление 29 ноября сделал глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — сказал Витренко агентству Reuters.

Кроме того, Витренко посетовал на отсутствие права вето у Киева в отношении «Северного потока — 2» (СП-2). Формат участия «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации компании Nord Stream 2 AG не позволяет украинским властям заблокировать этот процесс, добавляет «Газета.Ru».

При этом глава «Нафтогаза» отметил, что Киев готов оспаривать финальную сертификацию СП-2, если сочтет, что она нарушает европейское законодательство.

30 ноября первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что говорить о продлении контакта о транзите российского газа через Украину, который заканчиваются в 2024 году, преждевременно.

Парламентарий призвал украинскую сторону посмотреть на календарь и отметил, что там сейчас только 2021 год. До окончания действующего транзитного контракта еще больше трех лет, а в случае с Украиной, сложно говорить о перспективах, так как в стране в 2024 году пройдут президентские выборы и неизвестно какой будет ее политический вектор.

15 ноября глава компании Витренко заявил, что Киев будет терять ежегодно более 50 млрд гривен (около $2 млрд) после запуска «Северного потока – 2», что составляет около 1,5% ВВП страны. Он указал, что Украина надеется на поддержку США в этом вопросе, так как трубопровод «угрожает мировой безопасности».

1 ноября генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского природного газа через Украину сократился более чем на треть по сравнению с 1 октября. Он сообщил, что 1 октября объем транзита составил 86 млн куб. м в сутки, а 1 ноября — 57 млн. Макогон указал, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 млн куб. м.

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.