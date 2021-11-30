Ветер повалил дерево на остановку в Липецке

В Липецке устраняют последствия урагана, который обрушился на город в ночь на 30 ноября. Порывы ветра достигали 20 м/с.

В общей сложности на пульт диспетчерской службы поступило пять сообщений о происшествиях. В частности, на остановку «Памятник Танкистам» упало дерево. Стеклянный павильон сильно поврежден. В момент падения дерева на остановке никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Кром того, в районе дома на улице Семашко дерево упало на проезжую часть и тротуар. Оно заблокировало проезд. Ветки задели проезжавший мимо автомобиль, сообщает Lipetskmedia.

Возле одного дома на улице Исполкомовской дерево упало на электропровода, а возле другого на той же улице ветер сорвал металлические листы отделки здания.

Ситуация с погодой должна стабилизироваться лишь к концу вторника. Жителей города призывают ответственно относиться к предупреждениям спасателей и соблюдать правила предосторожности.

Сегодня, 30 ноября, жителям Москвы рекомендовали воздержаться от пребывания на улице из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 20-25 м/с.