Пеле поздравил Месси с седьмым «Золотым мячом»

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил форварда французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Аргентины Лионеля Месси с вручением ему седьмого «Золотого мяча». Об этом 81-летний экс-нападающий сборной Бразилии написал 29 ноября на странице в Instagram.

По его словам седьмая высокая награда стала справедливой данью уважения уникальному таланту Месси.

«Семь раз, спасибо большое!» — поблагодарил Пеле аргентинца.

Церемония прошла в Париже. Как отмечает «Спорт-Экспресс», польский футболист Роберт Левандовски получил утешительный приз «Нападающий года», хотя эксперты полагали, что именно он достоин награды лучшего футболиста.

В своей речи Месси обратился к Левандовски. «Роберт, ты заслужил награду в прошлом году. Ты должен был забрать приз домой», — сказал аргентинец.

После этого вручение «Золотого мяча» Месси вызвало бурную реакцию общественности. Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Месси, но напомнил об успехах польского спортсмена.

«Месси согласен. Месси прав. Дайте Леве награду. Такое простое и правильное действие», — написал он.

Президент польской федерации футбола Царек Кулеша поддержал соотечественника.

«Я горжусь Левандовски! Исторический момент, наивысшая позиция для поляка в голосовании за «Золотой мяч» и награда лучшему нападающему года. Роберт даст нам еще много поводов радоваться, особенно в форме сборной. Для меня он лучший футболист мира!», — написал он в Twitter.

Месси получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Он остается лидером по числу трофеев. Следом за ним — форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду с пятью «Золотыми мячами».

34-летний Месси — десятикратный чемпион Испании, семикратный обладатель Кубка страны и восьмикратный — Суперкубка Испании. Он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В августе «Барселона» сообщила об уходе Месси, с 1 июля он числился как свободный агент. 10 августа Месси с супругой покинул Барселону и отправился в Париж.