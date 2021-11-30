Врач заявила об эффективности вакцин против штамма «Омикрон»

Существующие вакцины от COVID-19 должны уберечь от тяжелого течения и летального исхода даже при штамме «Омикрон». Такое заявление сделала 30 ноября директор НМИЦ профилактической медицины министерства здравоохранения России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.

«Сейчас ученые объединившись понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода [при новом штамме COVID-19]», — отметила Драпкина в эфире «Соловьев LIVE».

Ранее 30 ноября врач-инфекционист Андрей Поздняков спрогнозировал дальнейшее развитие штамма «Омикрон». По его словам, паниковать из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» не нужно, потому что его только начали изучать, сведения врачей противоречивы. К тому же, как сказал Поздняков, множественные мутации могут ликвидировать инфекцию, как это происходит в Японии с «Дельта»-штаммом.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Днем ранее глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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