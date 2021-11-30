Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мир
МИД ответил Блинкену на обвинения в преследованиях в РФ по религиозному признаку
Общество
В шахте «Листвяжная» остались тела 38 горняков и двух спасателей
Мир
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле
Мир
В ГД назвали преждевременными «волнения» Украины из-за транзита газа
Происшествия
Грабители вынесли из банка в Екатеринбурге несколько миллионов рублей
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра
Мир
В Гонконге рассказали об эффективном способе уберечься от штамма «Омикрон»
Мир
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане
Сюжет:

Врач заявила об эффективности вакцин против штамма «Омикрон»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Существующие вакцины от COVID-19 должны уберечь от тяжелого течения и летального исхода даже при штамме «Омикрон». Такое заявление сделала 30 ноября директор НМИЦ профилактической медицины министерства здравоохранения России, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.

«Сейчас ученые объединившись понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода [при новом штамме COVID-19]», — отметила Драпкина в эфире «Соловьев LIVE».

В заразные стороны: может ли штамм «Омикрон» уже быть в России
Эпидемиологи назвали способы уберечься от нового варианта коронавируса

Ранее 30 ноября врач-инфекционист Андрей Поздняков спрогнозировал дальнейшее развитие штамма «Омикрон». По его словам, паниковать из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» не нужно, потому что его только начали изучать, сведения врачей противоречивы. К тому же, как сказал Поздняков, множественные мутации могут ликвидировать инфекцию, как это происходит в Японии с «Дельта»-штаммом.

28 ноября медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

Днем ранее глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021