BMW представила прототип нового гибридного автомобиля

Немецкая компания BMW представила новый концепт Concept XM. Серийное производство модели начнется в конце 2022 года на заводе BMW Group в Спартанбурге (США). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 30 ноября в редакцию «Известий».

«BMW Concept XM стал первым носителем нового языка дизайна, который объединит будущие флагманские модели BMW», — говорится в сообщении.

Отмечается, что характерная особенность новой стилистики — разделение фар на два модуля. Верхний модуль выполнен в виде узкой секции с дневными ходовыми огнями. Горизонтальная решетка радиатора с двойными ламелями в стиле М формирует практически восьмиугольный контур. Также модель получит новый логотип.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой M Hybrid, которая включает в себя двигатель V8 и электромотор, которые суммарно развивают 750 л.с. и 1000 Нм. Новый BMW Concept XM способен преодолевать только на электротяге до 80 км.

21 октября сообщалось, что в течение ближайших 10 лет концерн BMW планирует выпустить в общей сложности около 10 млн электромобилей.

До 2025 года концерн планирует последовательно увеличивать объем продаж электромобилей более чем на 50% в год и в конечном счете достичь десятикратного роста относительно 2020 года. Ожидается, что в 2030 году не менее половины проданных автомобилей BMW будут полностью электрическими.