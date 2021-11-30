Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мир
МИД ответил Блинкену на обвинения в преследованиях в РФ по религиозному признаку
Общество
В шахте «Листвяжная» остались тела 38 горняков и двух спасателей
Мир
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле
Мир
В ГД назвали преждевременными «волнения» Украины из-за транзита газа
Происшествия
Грабители вынесли из банка в Екатеринбурге несколько миллионов рублей
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра
Мир
В Гонконге рассказали об эффективном способе уберечься от штамма «Омикрон»
Мир
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане

BMW представила прототип нового гибридного автомобиля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкая компания BMW представила новый концепт Concept XM. Серийное производство модели начнется в конце 2022 года на заводе BMW Group в Спартанбурге (США). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 30 ноября в редакцию «Известий».

В переводе с баварского: как изменился характер нового седана
«Минтранс» протестировал новый BMW 330i на российских дорогах

«BMW Concept XM стал первым носителем нового языка дизайна, который объединит будущие флагманские модели BMW», — говорится в сообщении.

Отмечается, что характерная особенность новой стилистики — разделение фар на два модуля. Верхний модуль выполнен в виде узкой секции с дневными ходовыми огнями. Горизонтальная решетка радиатора с двойными ламелями в стиле М формирует практически восьмиугольный контур. Также модель получит новый логотип.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой M Hybrid, которая включает в себя двигатель V8 и электромотор, которые суммарно развивают 750 л.с. и 1000 Нм. Новый BMW Concept XM способен преодолевать только на электротяге до 80 км.

21 октября сообщалось, что в течение ближайших 10 лет концерн BMW планирует выпустить в общей сложности около 10 млн электромобилей.

До 2025 года концерн планирует последовательно увеличивать объем продаж электромобилей более чем на 50% в год и в конечном счете достичь десятикратного роста относительно 2020 года. Ожидается, что в 2030 году не менее половины проданных автомобилей BMW будут полностью электрическими.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021