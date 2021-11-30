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Более 600 памятников в Астраханской области должны реставрировать

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Астраханская область в 2022 году рассчитывает получить из федерального бюджета средства на сохранение архитектурных памятников. Финансирование предусмотрено в рамках мастер-плана Астраханской агломерации. Об этом на встрече участников просветительского проекта «Беседка» сообщила советник губернатора по градостроительной политике Евгения Муринец.

По словам архитектора, исследователя архитектурного наследия Астрахани Сергея Березкина, который занимался изучением исторических зданий, исследования чаще всего необходимы для того, чтобы узнать подлинные данные о памятниках, собственниках и этапах строительства. Также они необходимы для обоснования регламентов для нового строительства в историческом центре.

В свою очередь, Александр Агеев, руководитель службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, обратил внимание на то, что объекты архитектурного наследия на 80% являются частной собственностью. Большинство из них - многоквартирные жилые дома. Например, у дома Саркисова поврежден фасад, разрушен балкон и кровля. Но ни федеральные, ни региональные власти не имеют права выделять на реконструкцию средства, поскольку собственниками дома являются сами жильцы.

Власти региона сейчас готовят документацию для выделения средств на реставрацию архитектурных памятников. В мастер-план включили все объекты культурного наследия. В Астрахани их порядка 600. Некоторым требуется полное восстановление, пишет «Астрахань-24».

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