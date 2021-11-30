Врио главы МЧС рассказал о спасении более 200 человек на «Листвяжной»
В ходе спасательной операции на шахте «Листвяжная» могли погибнуть более 200 спасателей. Об этом 30 ноября рассказал журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян.
По его словам, одновременно в шахте работали 215 человек. Их спасла команда о выходе на поверхность.
«Когда люди стали терять сознание, а это первый признак отравления оксидом углерода, то было принято тяжелое, но, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение о выводе», — отметил он.
Если бы не последовала эта команда, то погибли бы все 215 человек, заключил Чуприян.
Ранее в этот день он рассказал, что на нескольких участках шахты «Листвяжная» в Кузбассе происходит пожар. Об этом свидетельствует анализ заборов воздуха.
Также во вторник командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше рассказал, что исследования проб воздуха, взятых в «Листвяжной», подтвердили, что в шахте был взрыв.
Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей, пострадали 96 человек. После произошедшего на Кузбассе ввели режим ЧС.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.
Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.
В тот же день прокуратура Кемеровской области организовала горячую линию, где можно оставить сообщения о нарушениях на шахте. Инициатива связана с ЧП на шахте «Листвяжная».