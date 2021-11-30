Границы «спорной» территории дендросада утвердят в Омске

Администрация Омска в ближайшее время утвердит новые документы по планировке территории дендросада. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность капитальной застройки.

Дендросад имени Гензе получил статус памятника природы регионального значения в 2011 году. В 2020 году широкий общественный резонанс вызвала история с возможным отделением от него половины территории.

В пресс-службе мэрии пояснили ИА «Город55», что в первой редакции генплана и планировочных документах говорилось, что отделяемую часть отдадут под многоэтажную и среднеэтажную жилую застройку. Однако новая редакция генплана исключила такую возможность.

Приведением планировочных документов в соответствие с генпланом занимался «Национальный земельный фонд». Позже проводились общественные слушания, но замечаний от граждан не поступило, пишет агентство со ссылкой на мэрию.

В конце апреля губернатор Омской области Александр Бурков обещал оставить дендропарк в Омске особо охраняемой природной территорией.