Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мир
МИД ответил Блинкену на обвинения в преследованиях в РФ по религиозному признаку
Общество
В шахте «Листвяжная» остались тела 38 горняков и двух спасателей
Мир
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле
Мир
В ГД назвали преждевременными «волнения» Украины из-за транзита газа
Происшествия
Грабители вынесли из банка в Екатеринбурге несколько миллионов рублей
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний
Общество
Москвичей попросили не выходить на улицу из-за сильного ветра
Мир
В Гонконге рассказали об эффективном способе уберечься от штамма «Омикрон»
Мир
Военный вертолет потерпел крушение на полигоне в Азербайджане
Сюжет:

В Хабаровском крае введут QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний

Власти Хабаровского края с 1 декабря введут QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Хабаровского края с 1 декабря вводят QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний и для посещений административных учреждений, говорится в сообщении правительства региона.

Кодный вопрос: турбизнес попросил не вводить QR при покупке билетов
Почему в отрасли уверены, что ковидные документы стоит проверять только при регистрации на рейс

«В регионе вводятся новые антиковидные меры. С 1 декабря QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и при посещении зданий органов исполнительной власти. Соответствующее постановление подписано в правительстве края», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

QR-код, бумажный сертификат о вакцинации или ПЦР-тест необходимо будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях. Аналогичные правила действуют при посещении административных учреждений. Это коснется органы исполнительной власти края, местного самоуправления, законодательной думы региона. Новые правила также начнут действовать при входе в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена.

При этом допуск в отделения соцзащиты, ЗАГСов, МФЦ осуществляется в обычном режиме.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документа на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Предположительно, ГД рассмотрит законопроекты 16 декабря.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 29 ноября отметил, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Это он объяснил тем, что все необходимые нормы уже есть в

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021