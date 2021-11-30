В Хабаровском крае введут QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний

Власти Хабаровского края с 1 декабря вводят QR-коды для посадок на рейсы местных авиалиний и для посещений административных учреждений, говорится в сообщении правительства региона.

«В регионе вводятся новые антиковидные меры. С 1 декабря QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и при посещении зданий органов исполнительной власти. Соответствующее постановление подписано в правительстве края», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

QR-код, бумажный сертификат о вакцинации или ПЦР-тест необходимо будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях. Аналогичные правила действуют при посещении административных учреждений. Это коснется органы исполнительной власти края, местного самоуправления, законодательной думы региона. Новые правила также начнут действовать при входе в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, а также детского омбудсмена.

При этом допуск в отделения соцзащиты, ЗАГСов, МФЦ осуществляется в обычном режиме.

Ранее, 12 ноября, правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документа на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

Предположительно, ГД рассмотрит законопроекты 16 декабря.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 29 ноября отметил, что в России не будут вводить дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Это он объяснил тем, что все необходимые нормы уже есть в